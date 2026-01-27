Şişli'de cinayet: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa