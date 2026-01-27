Haberler

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan uyruklu kadının cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir diğer şüpheli için adli kontrol talep edildi.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok

Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı