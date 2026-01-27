Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa