Şişli'de çocukların çıkardığı yangında yabancı uyruklu aile evsiz kaldı

Şişli'de 2 katlı gecekonduda çocukların çıkarttığı iddia edilen yangında yabancı uyruklu aile evsiz kaldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta 2 katlı bir gecekonduda meydana geldi. Yangını gören mahalle halkı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ise yangının yaşandığı sokakta güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sokaktaki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Yangını çocuklarının çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu aile evsiz kaldı. - İSTANBUL