Şişli'de Cam Kırığı Yangın Çıkardı

Şişli'de Cam Kırığı Yangın Çıkardı
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İstanbul Şişli'de bir gecekondunun bahçesindeki çöplerin cam kırıkları nedeniyle alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Şişli'de cam kırığı mercek oldu, evin bahçesini yaktı

İSTANBUL - Şişli'de köpek ve tavuk bakılan bir gecekondunun bahçesindeki çöpler, iddiaya göre cam kırıklarının güneşe teması nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın eve sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir gecekondunun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçedeki çöpler cam kırıklarının güneşe teması nedeniyle alev aldı. Ev sahibinin köpek ve tavuk baktığı bahçede çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, yangını eve sirayet etmeden söndürürken, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMANUR KAYGISIZ - 3.Sayfa
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