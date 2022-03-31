ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mithat Topal'ı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Maksut Yıldız'ı aynı suçtan 5 yıl, Rahim Maral'ı ise yardımdan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

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