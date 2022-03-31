Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. - Haberler

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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mithat Topal'ı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Maksut Yıldız'ı aynı suçtan 5 yıl, Rahim Maral'ı ise yardımdan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahkeme, Şişli, 3. Sayfa, Haberler

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