Şişli'de Boşanma Aşamasında Olan Eşine Kurşun Yağdıran Sanığa 14 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mutlu'yu 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından sanığın annesi 'En sonunda yaktınız çocuğumun başını' diyerek karara tepki gösterirken Sabiha Mutlu, 'Çok mutluyum, hak yerini buldu, adalet yerini buldu. Üstümden çok yük kalktı' ifadelerini kullandı.

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mutlu'yu 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından sanığın annesi "En sonunda yaktınız çocuğumun başını" diyerek karara tepki gösterirken Sabiha Mutlu, "Çok mutluyum, hak yerini buldu, adalet yerini buldu. Üstümden çok yük kalktı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Sabiha Mutlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Samet Mutlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada beyanda bulunan Sabiha Mutlu, bir diyeceği olmadığını söyledi.

Sanık Samet Mutlu da önceki ifadelerine katıldığını söyledi.

"Pişmanım, keşke böyle yaşanmasaydı"

Alınan avukat savunma ve beyanlarının ardından son sözü sorulan sanık Mutlu, "Benim Sabiha'yla hiçbir husumetim yoktur, olaylar spontane gelişmiştir. Pişmanım, keşke böyle yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

14 yıl 2 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Samet Mutlu'yu 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığın annesi karara tepki gösterdi

Duruşmanın ardından sanık Samet Mutlu'nun annesi Aysel Mutlu, "Allah belanızı versin, yaktın oğlumu Sabiha, en sonunda yaktınız çocuğumun başını" diyerek verilen karara tepki gösterdi.

"Üstümden çok yük kalktı"

Sabiha Mutlu ise sevinç gözyaşları dökerek, "Çok mutluyum, hak yerini buldu, adalet yerini buldu. Üstümden çok yük kalktı, çocuğumla bir hayat kurmaya çalışıyorum. Yüzde 25 engelliyim şu anda. Verilen karar en iyisiydi, buna da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat attığı iddia edilen Samet Mutlu, sonrasında ateş etmişti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığılmıştı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaralamıştı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme heyeti 30 Kasım 2021'de sanık Samet Mutlu'yu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimi uygulayarak 17 yıl, 'silahla tehdit' suçundan ise yine takdir indirimiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Daha sonra sanık avukatının fazla ceza tayin edilerek hüküm kurulduğu yönündeki itirazı Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından yerinde bulunmuş, dosya 'teşebbüsün derecesi' yönünden bozulmuştu - İSTANBUL