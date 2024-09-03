Şişli'de bir plazada yangın paniği

İSTANBUL - Şişli'de bir plazanın eksi ikinci katında bulunan oto servisin boya fırınındaki elektrik tesisatından yangın çıktı. Çalışanlar, göğe yükselen dumanların arasından kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bir plazanın eksi ikinci katındaki oto serviste çıktı. Oto servisin boya fırınındaki elektrik tesisatından çıkan yangının dumanları içeriyi sardı. Dumandan etkilenen çalışanlar, oto servisten bakım için bekleyen araçlarla birlikte dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürülürken soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan sağlık ekipleri yangında hafif yaralanan bir kişiye olay yerinde müdahale etti. Polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

"Elektrik aksamından çıktığı söyleniyor"

Yangınla ilgili konuşan Şişli 19 Mahalle Muhtarı Ergül Yaşar, "Araç servisinde bir yangın meydana gelmiş. Elektrik aksamından çıktığı söyleniyor. Tek tesellimiz can kaybımız yok, yaralımız yok, maddi hasar var. 112'mizin acil ve hızlı bir şekilde müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden söndürülmüş oldu" diye konuştu.

"Elektrik kaynaklı olduğunu biliyoruz"

Yangınla ilgili konuşan iş yeri müdürü Ebru Dikmen, "Boya tarafında elektrik tesisatından dolayı çıkan bir yangınımız vardı. İtfaiyeyi ben aradım. İtfaiye gelene kadar arkadaşlarım yangın tüplerini kullanarak müdahalede bulundular. İtfaiye olay yerine geldiğinde bir nevi yangın sönmüştü ama bacanın yukarıya doğru tekrardan bir alevlenme yapma riskine karşı itfaiye ekipleri önlem aldı. Yaralımız yok sadece yangının dumanından etkilendik. Başka bir hasarımız yok. Yangın elektrik tesisatı ya da panodan çıktı. Şu an belli değil sadece elektrik kaynaklı olduğunu biliyoruz" dedi.