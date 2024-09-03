Üye Girişi
Haberler

Şişli'de bir plazada yangın paniği

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir plazanın eksi ikinci katında bulunan oto servisin boya fırınındaki elektrik tesisatından yangın çıktı. Çalışanlar, göğe yükselen dumanların arasından kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Şişli'de bir plazada yangın paniği

İSTANBUL - Şişli'de bir plazanın eksi ikinci katında bulunan oto servisin boya fırınındaki elektrik tesisatından yangın çıktı. Çalışanlar, göğe yükselen dumanların arasından kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bir plazanın eksi ikinci katındaki oto serviste çıktı. Oto servisin boya fırınındaki elektrik tesisatından çıkan yangının dumanları içeriyi sardı. Dumandan etkilenen çalışanlar, oto servisten bakım için bekleyen araçlarla birlikte dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürülürken soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan sağlık ekipleri yangında hafif yaralanan bir kişiye olay yerinde müdahale etti. Polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

"Elektrik aksamından çıktığı söyleniyor"

Yangınla ilgili konuşan Şişli 19 Mahalle Muhtarı Ergül Yaşar, "Araç servisinde bir yangın meydana gelmiş. Elektrik aksamından çıktığı söyleniyor. Tek tesellimiz can kaybımız yok, yaralımız yok, maddi hasar var. 112'mizin acil ve hızlı bir şekilde müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden söndürülmüş oldu" diye konuştu.

"Elektrik kaynaklı olduğunu biliyoruz"

Yangınla ilgili konuşan iş yeri müdürü Ebru Dikmen, "Boya tarafında elektrik tesisatından dolayı çıkan bir yangınımız vardı. İtfaiyeyi ben aradım. İtfaiye gelene kadar arkadaşlarım yangın tüplerini kullanarak müdahalede bulundular. İtfaiye olay yerine geldiğinde bir nevi yangın sönmüştü ama bacanın yukarıya doğru tekrardan bir alevlenme yapma riskine karşı itfaiye ekipleri önlem aldı. Yaralımız yok sadece yangının dumanından etkilendik. Başka bir hasarımız yok. Yangın elektrik tesisatı ya da panodan çıktı. Şu an belli değil sadece elektrik kaynaklı olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Şişli

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Sancaktepe, Çekmeköy su kesintisi listesi! 3-4 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Foça, Seferihisar 3-4 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef Düello kim kazandı (KAZANDİBİ)? 3 Eylül Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! Yenimahalle, Çankaya, Elmadağ 3-4 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Akrep, Yay burcu yorumu! 4 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Denizli'de Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman, nerede çekildi? Denizli'de hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı! Olay ne zaman, nerede oldu?
title