Son dakika haber! Şişli'de olaya müdahale ederken fenalaşan bekçinin şehit olmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Şişli'de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca'nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şişli'de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca'nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü iddiasıyla olay yerine giden mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında arbede çıkmış, çıkan arbedede çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, mukavemet gösteren şüphelilere müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olmuştu. 5 şüpheli tutuklandı Konuya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şişli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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