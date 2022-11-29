Şişli'de bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 3. Sayfa Haberleri Şişli'de bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şişli'de bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan Burak P., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şişli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şişli'de bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - Haberler

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