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Şişli'de asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de asayiş uygulamasıİSTANBUL Şişli Okmeydanı'nda gerçekleştirilen asayiş denetiminde şahısların üst araması ve GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar didik didik arandı.

Şişli'de asayiş uygulaması

İSTANBUL Şişli Okmeydanı'nda gerçekleştirilen asayiş denetiminde şahısların üst araması ve GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar didik didik arandı.

Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden toplamda 90 görevli polis katıldı. 275 otomobil ve 91 motosikletin durdurulup arandığı uygulamada 863 şahsa üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Denetimde aranan 3 şahıs yakalandı. Uygulamalarda yakalanan yabancı uyruklu 1 kişi sınır dışı edildi. Trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen sürücülere de 980 lira idari para cezası uygulanırken, uygulama sırasında 160 kadına KADES ile ilgili bilgilendirmeler yapılıp broşür dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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