Şişli'de Alacak-Vercek Kavgasında 3 Yaralı, Şüpheliler Yakalandı

Şişli'de alacak-verecek kavgasında 3 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralayan şüphelilerin yakalandığı öğrenildi.

Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında T.M. ve B.K. isimli şahıslar, silahla vurularak yaralanmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti. Polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirmişti. Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlenmişti. Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışma sonunda kimlik bilgileri tespit edilen H.Y.ve M.Y.isimli şahıslar Bağcılar ilçesinde suç unsuru tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.