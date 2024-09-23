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Şişli'de Alacak-Vercek Kavgasında 3 Yaralı, Şüpheliler Yakalandı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı ve suç unsuru tabanca ile gözaltına alındı.

Şişli'de alacak-verecek kavgasında 3 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralayan şüphelilerin yakalandığı öğrenildi.

Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında T.M. ve B.K. isimli şahıslar, silahla vurularak yaralanmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti. Polis ekipleri olay yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirmişti. Yapılan araştırmalarda olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, şüphelilerin kavga ettikleri şahıslara silahla ateş ederek kaçtıkları belirlenmişti. Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışma sonunda kimlik bilgileri tespit edilen H.Y.ve M.Y.isimli şahıslar Bağcılar ilçesinde suç unsuru tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de Alacak-Vercek Kavgasında 3 Yaralı, Şüpheliler Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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