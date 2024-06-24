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Şişli'de 6 Katlı Binada Yangın Çıktı, 4 Kişi Kurtarıldı

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Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yangın, vantilatörün patlaması sonucu çıktı.

Şişli'de 6 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokakta bulunan 6 katlı binanın 3. katında çıktı. İddiaya göre, 3 kişinin yaşadığı dairede bulunan vantilatörün patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binaya müdahalede bulundu. Yangının çıktığı dairede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, 4. ve teras katında mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan yangından etkilenen bir kedi ve köpek itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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