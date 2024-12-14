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Şişli'de 5 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

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Şişli'de bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki elektrik panosundan başlayan yangın çatıya sıçrayarak paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Şişli'de 5 katlı binanın en üst katında bulunan elektrik panosundan başlayan yangın çatıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Reha Yurdakul Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın en üst katında elektrik panosunda başlayan yangın çatıya sıçradı. Yoğun duman sebebiyle panik yaşayan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. Yangın anında bina sakinleri evcil hayvanlarını almak için çabalarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önemli aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinden sonra itfaiye ekipleri soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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