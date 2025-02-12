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Sisi, Trump'ın Gazze Planı Nedeniyle Beyaz Saray'ı Ziyaret Etmeyecek

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının gündemde olması durumunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Mısır hükümetinden resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın Gazze'yi devralma niyeti eleştiriliyor.

Mısırlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının gündemde olması durumunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor. İsrail basınında Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlere göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının gündemde yer alması durumunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyecek.

Mısır hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Sisi'yi Beyaz Saray'a davet etmiş, ancak ziyaret için henüz bir tarih belirlenmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini ve ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı söylemişti. Trump, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise ABD'nin Gazze'yi satın almaya ve sahip olmaya kararlı olduğunu ifade etmişti. - KAHİRE

Sisi, Trump'ın Gazze Planı Nedeniyle Beyaz Saray'ı Ziyaret Etmeyecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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