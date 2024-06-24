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Şişede durduğu gibi durmadı: Alkollü şahıs trafiği tehlikeye düşürdü

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Samsun Anıtpark'ta alkol içen bir şahıs, önce parka tuvaletini yaptı, sonra trafikte sürücülere sataştı. Şahıs, yola bakmadan araçların önüne atlayarak sürücülerin refleksleri sayesinde kurtuldu.

Şişede durduğu gibi durmadı: Alkollü şahıs trafiği tehlikeye düşürdü

SAMSUN - Samsun Anıtpark'ta alkol içen bir şahıs, önce parka tuvaletini yaptı, sonra trafikte sürücülere sataştı.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark'ta meydana geldi. Park içerisinde alkol alan bir şahıs ilk olarak bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Akabinde parktan geçenlere aldırış etmeden tuvaletini yapan şahıs trafiği de tehlikeye düşürdü. Yola bakmadan araçların önüne atlayan şahıs, sürücülerin refleksleri sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Bir süre daha çevreye bağıran şahıs park çevresinden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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