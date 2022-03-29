Son dakika haberleri: Sisam adasında büyük orman yangını... Bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı

Sisam adasında büyük orman yangını... Bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadasının hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Sisam adasında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile devam ediyor.

Kuşadası Dilek Yarımadasına 6 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Ege'deki 9'uncu büyük adası Sisam (Samos) adasında öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Karadan itfaiye ekiplerinin havadan ise az sayıda helikopter ile müdahale edilen orman yangını rüzgarın da etkisi ile yerleşim birimlerine yakın mesafede devam ediyor.

Sisam adasındaki yangın sonrası alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması sonrası Vourliotes Köyü tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. Karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, Adada geçen yıl da çok büyük orman yangınları yaşanmış, evler ve araçlar yanmıştı.