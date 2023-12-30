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Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

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Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeni ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ambulans da dahil 4 aracın karıştığı kaza Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkiinde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar Elazığ yolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sis ve gizli buzlanma nedeniyle seyir halindeki kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah saatlerinde aynı bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kovancılar Elazığ Güvenlik Hava Durumu Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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