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Sis nedeniyle kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

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Düzce'de yoğun sis sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı sis ikaz lambasına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç sis ikaz lambasına çarpıp takla attı: 3 yaralı

DÜZCE - Bolu Dağı'nda yoğun siste sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sis ikaz lambasına çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 33 AUN 72 plakalı Fiat marka otomobil, yoğun sis ve kaygan zemin sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sis ikaz lambasına çarparak takla attı. Güzergahtan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü N.Y., yolcular H.Ü. ve C.Ü. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sis nedeniyle kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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