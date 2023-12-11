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Sırtına saplanan bıçağı çıkarıp ambulansı aradı

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Samsun'da sokak ortasında 4 yerinden bıçaklanan şahıs sırtına saplanan bıçağı çıkartıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Sırtına saplanan bıçağı çıkarıp ambulansı aradı

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında 4 yerinden bıçaklanan şahıs sırtına saplanan bıçağı çıkartıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak üzerinde sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S., H.Ç.'yi telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştular. İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. En son bıçak darbesini H.Ç.'nin sırtına bıçağı saplayan E.S. olay yerinden kaçtı. Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Elinde bakla bir işyerine sığınan yaralı buradan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ç.'nin aldığı bıçak darbeleriyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra kayıplara karışan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı İlkadım Samsun Saldırı Acil Durum Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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