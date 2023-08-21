İlçeye uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi girişinde durumundan şüphelendikleri motosikletli 2 şahsı durduran polisler, şahısların sırt çantasına gizlediği 500 gram metamfetamin maddesini ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti ilçe girişinde durdurdu. Motosiklet üzerindeki 2 kişinin üzerini ve çantasını arayan ekipler, çantanın içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin maddesini ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA