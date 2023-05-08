Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada 1 tahliye

Şişli'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada 1 sanık tahliye edildi.

Şişli'de 8 Eylül 2022'de Sırbistan'daki suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, aralarında cinayetin planlayıcısı oldukları öne sürülen Radjone Zıvkoviç ve Milan Vujotic'in de bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmaya 3 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Ben de ölebilirdim ama buna rağmen suçlanmak zoruma gidiyor"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Emre Karaağaç, "Hayatında varlığından dahi haberim olmadığı insanlarla ismim yan yana geçiyor. Başıma böyle olaylar geldiği içim çok üzgünüm. Olay günü orta şeritte giderken birden patlama sesleri duyduk. Siyah giyimli 2 kişi gördüm. Silahlı saldırıya uğradığımızı anlayıp sağıma ve soluma baktım. Seyir halindeydik, ne yapacağımı şaşırdım ani fren yaptım. Başkan da kemerini açmaya çalışıyordu ama açamadı. İlk müdahalesini yaptım, İngilizce olarak iyi olacaksın gibi söylemlerde bulundum. Bir kargaşa ortamı oldu arabada 2 yaşında çocuk da vardı. İnsanlardan yardım istemeye çalıştım. Kendimi çok aciz ve çaresiz hissettim. Telefonları hiçbir şekilde saklamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum ve zan altında da kalıyorum. Olayla hiçbir alakam yok, hala şüpheli olarak görülüyorum bunu anlamıyorum. Ben de ölebilirdim ama buna rağmen suçlanmak zoruma gidiyor" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

1 sanığa tahliye

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Emre Çakmak'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şişli'de 8 Eylül 2022'de E5 üzeri Zincirlikuyu istikameti üzerinde seyir halinde bulunan aracın yanına 1 motosiklet üzerindeki 2 şahsın yaklaştığı, aracın sağ ön yolcu kısmından 4-5 el ateş edildiği, sağ ön yolcu koltuğunda oturan yabancı uyruklu şahsın silahla yaralandığının öğrenilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, araç sürücüsü Emre Karaağaç'ın kolunda nasıl olduğu belli olmayan ufak sıyrıklar oluştuğu, arka koltukta oturan Sırbistan uyruklu Maşa Mısıc isimli kadında ve kadının çocuğunda herhangi bir yaralanma bulunmadığı belirtildi. Olaydan sonra yapılan çalışmalarda sağ ön koltukta oturan yabancı uyruklu şahsın Predrag Popoviç olduğunun belirlendiği, göğüs bölgesinden silahla yaralanmasından dolayı hastaneye kaldırıldığı ancak vefat ettiği, kendisinden alınan ön parmak izi sonucu gerçek kimliğinin Jovan Vukotiç olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavak ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğunun aktarıldığı iddianamede, örgütler arasındaki husumet neticesinde Kavacki suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in örgüt lideri konumunda bulunan Radoje Zvicer'den talimatlar aldıkları ve Skaljarski örgütü lideri Jovan Vukotic' in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptıkları anlatıldı.

Bir süre sonra Türkiye' deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Jovan Vukotic'e karşı saldırı düzenlemeyi hedeflediklerinin anlatıldığı iddianamede, bu istikamette şüpheli Asiye Yüksel' in bağlantılarından yararlanarak Karadağ'da tutuklu bulunan Binali Camgöz' ün lideri olduğu 'Camgözler' suç örgütü ile iletişime geçtikleri, örgüt adına şüpheli Niyazi Serkan Altundaşar ile şüpheli Erdi Ertan'ın, şüpheli Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel' i aracı kılarak Radoje Zıvkovic vesilesi ile Kavacki suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları ve Jovan Vukotic'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede 13 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, şüpheliler Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in 'silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan 5'er yıldan 14'er yıla kadar, diğer şüphelilerden 8'inin 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 1'er yıldan 2'şer yıla kadar hapis cezaları istendi.

Şüpheli Cemre Murat Çalış'ın 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat'ın 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezasının talep edildiği iddianamede, şüpheliler Radoje Zıvkovic, Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic'in ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezaları istendi. - İSTANBUL