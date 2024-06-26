Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti

Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti

Vali Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile 23 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Güvenlik korucusuna "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Atay, daha sonra hastanenin çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.