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Şırnak'taki kazada Vanlı asker şehit düştü

Şırnak'taki kazada Vanlı asker şehit düştü

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Vanlı askerin baba ocağına acı haber ulaştı.

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Vanlı askerin baba ocağına acı haber ulaştı.

Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs şarampole devrilmişti. Kazada 2 asker şehit olurken, 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü ise yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, şehit olan askerlerden birinin Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak olduğu belirtildi. Acı haberin baba ocağına ulaşmasıyla aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uludere Şırnak 3. Sayfa Haberler

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