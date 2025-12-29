Şırnak'ta kar alarmı: Polis mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, polis ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yaptı.

Şırnak merkezde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından ekip aracıyla güvenli şekilde Balveren beldesine ulaştırıldı.

Öte yandan Güçlükonak ilçesinde de kar yağışı sonrası kapanan yollarda çalışma başlatan polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yolları temizleyerek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin karla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar, vatandaşlardan takdir topladı.

İl genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı emniyet birimlerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu. - ŞIRNAK