Haberler

Şırnak'ta kar alarmı: Polis mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu

Şırnak'ta kar alarmı: Polis mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle polis ekipleri zorlu şartlar altında vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolda mahsur kalanları güvenli bir şekilde tahliye ederken, kapanan yolları da açmak için mücadele ediyor.

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, polis ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yaptı.

Şırnak merkezde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından ekip aracıyla güvenli şekilde Balveren beldesine ulaştırıldı.

Öte yandan Güçlükonak ilçesinde de kar yağışı sonrası kapanan yollarda çalışma başlatan polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yolları temizleyerek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin karla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar, vatandaşlardan takdir topladı.

İl genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı emniyet birimlerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı