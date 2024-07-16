Şırnak'ta yılan sokması sonucu zehirlenen 10 yaşındaki çocuk Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ta yılan sokması sonucu zehirlenen 10 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay Şırnak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki bir çocuğu yılan soktu. Bunun üzerine Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Helikopter ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine getirilen çocuk, tedavi altına alındı. - ELAZIĞ