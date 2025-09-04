Haberler

Şırnak'ta Yılan Panic Yarattı

Şırnak'ta Yılan Panic Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak merkezde bir iş yerine giren yılan, çalışanlar arasında panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucu yakalanan yılan, güvenli bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.

Şırnak'ta bir iş yerine giren yılan paniğe neden oldu.

Şırnak merkezde sabah saatlerinde yaşanan olay, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Aydınlık Evleri Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yılan girdi. İşyeri sahibi ve çalışanların yılanı fark etmesiyle birlikte panik yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mutfağa saklanan yılanı yakalamak için yoğun çaba harcadı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan yılan, ekipler tarafından güvenli şekilde doğal ortamına bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.