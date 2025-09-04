Şırnak'ta Yılan Panic Yarattı

Şırnak'ta bir iş yerine giren yılan paniğe neden oldu.

Şırnak merkezde sabah saatlerinde yaşanan olay, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Aydınlık Evleri Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yılan girdi. İşyeri sahibi ve çalışanların yılanı fark etmesiyle birlikte panik yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mutfağa saklanan yılanı yakalamak için yoğun çaba harcadı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan yılan, ekipler tarafından güvenli şekilde doğal ortamına bırakıldı. - ŞIRNAK