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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı

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Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında haklarında işlem yapılan 38 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, silah parçaları, emtia ve cep telefonları ele geçirildi.

Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında haklarında işlem yapılan 38 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik son bir haftada Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 2,90 gram metamfetamin maddesi, 2,11 gram esrar maddesi, 10 bin 511 adet silah parçası, 846 adet emtia, 800 paket sigara, 189 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında işlem yapılan 38 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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