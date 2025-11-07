Şırnak'ta Yankesicilik ve Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Şırnak'ta yankesicilik ve iş yerinden hırsızlık suçlarına karışan 5 şahıs, yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Kasım'da Silopi ilçesinde yankesicilik ve iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan titiz takip ve inceleme sonucunda olaya karışan 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa