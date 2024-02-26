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Şırnak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şırnak'ta yapılan kolluk kuvvetlerinin çalışmalarında uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 67 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca birçok kaçak malzeme ve diğer suç unsurları da ele geçirildi.

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 67 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 30,78 gram eroin, 2 adet bong, 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, bin 154 adet muhtelif emtia, 646 adet elektronik sigara, 18 adet cep telefonu, 90 adet cep telefonu aksesuarı, 46 kilo kaçak çay, 8 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 772 adet fişek, 10 adet şarjör ele geçirildi.

67 şüpheliye yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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