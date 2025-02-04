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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 57 kişi gözaltına alındı, 20 kilogram metamfetamin ve milyonlarca lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta son bir haftada polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısında son bir haftada yapılan operasyonlarda, 20 kilogram metamfetamin maddesi, 3 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong, 3 bin 454 paket kaçak sigara, 367 adet cep telefonu, bin 110 adet kaçak elektronik sigara, 987 adet emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda göz altına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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