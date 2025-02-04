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Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 22 Gözaltı

Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 22 Gözaltı
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak eşya piyasa değeri 376 milyon TL'yi buldu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri tarafından uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasından il merkezi ve ilçelerinde 22 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri 376 milyon 100 bin Türk Lirası olan, 375 kilogram sıvı metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, 5 bin 446 adet bandrolsüz sigara, 49 adet tabanca mühimmatı, 38 adet cep telefonu, 169 adet elektronik sigara, 14 kilogram çay, 5 adet elektronik eşya, 223 adet inşaat malzemesi, 14 adet papağan, 372 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 20 şüpheli hakkında da yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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