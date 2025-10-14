Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 51 Gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik ekipleri tarafından 6-12 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 0,19 gram eroin, 260.92 gram esrar, 212.85 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin adet bandrolsüz sigara, 24 adet cep telefonu, 3 adet uzun namlulu silah (AK-47), 500 adet atışa hazır hale gelebilen tabanca, 405 adet gözlük, 30 adet elektronik sigara, 108 bin 398 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri 72 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK