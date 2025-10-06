Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 40 Gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, KOM ve narkotik ekipleri tarafından 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 23.81 gram esrar maddesi, 4,67 gram metamfetamin maddesi, 0,41 gram eroin maddesi, 1 adet bong aparatı, 95 bin adet bandrolsüz sigara, bin 500 adet bandrolsüz elektronik sigara tütünü, 9 adet cep telefonu, 545 adet gözlük, 3 bin 927 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değeri 9 milyon 200 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK