Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 78,26 gram eroin, 15,02 gram metamfetamin, 1,59 gram esrar, gümrük kaçağı 18 bin 512 paket sigara, 3 kilogram tütün, bin 77 kilogram çay, 28 cep telefonu, 5 bin 85 muhtelif inşaat malzemesi, 17 bin 200 makaron, 13 bin 590 tıbbi ilaç ile 450 kutu ilaç ele geçirildi.

Öte yandan kentte 18'i kaçakçılık, 17'si asayiş, 3'ü terör ve 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere 40 şüpheli daha yakalandı.

Şüpheliler, yasal işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK