Şırnak'ta Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlarından 2 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta güvenlik güçleri, hapis cezası bulunan iki şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. Yetkililer, suç ve suçlulara karşı mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile hırsızlık suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan bir diğer şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, "Şırnak'ımız rahat uyusun. Hırsızlığı ve uyuşturucu ticaretini engellemek için tüm tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
