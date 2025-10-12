Şırnak'ta Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlarından 2 Şahıs Yakalandı

Şırnak'ta güvenlik güçleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile hırsızlık suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan bir diğer şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, "Şırnak'ımız rahat uyusun. Hırsızlığı ve uyuşturucu ticaretini engellemek için tüm tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu. - ŞIRNAK