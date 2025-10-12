Şırnak'ta Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlarından 2 Şahıs Yakalandı
Şırnak'ta güvenlik güçleri, hapis cezası bulunan iki şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. Yetkililer, suç ve suçlulara karşı mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Şırnak'ta güvenlik güçleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile hırsızlık suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan bir diğer şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, "Şırnak'ımız rahat uyusun. Hırsızlığı ve uyuşturucu ticaretini engellemek için tüm tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa