Şırnak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta güvenlik güçleri, 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsı uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalayarak adli mercilere sevk etti. Emniyet ekipleri, gençleri zehirleyen uyuşturucu ağlarına karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Şırnak'ta güvenlik güçleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı titiz istihbarat çalışmalar sonucunda yakalanan şahsın, gençleri zehirleyen uyuşturucu ağlarına bağlantılı olduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi. Emniyet yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz, kararlıyız" mesajını verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
