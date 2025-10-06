Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Hükümlü Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde düzenlenen Narko-Alan uygulamasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü Narko-Alan uygulamasında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Şırnak T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. Ayrıca Uludere ilçesinde güvenlik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 55 gram skunuk ve 5.83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, gençleri zehirlemeye çalışanlara asla fırsat verilmeyeceğini belirterek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Şırnak'ta göreve geldiği günden bu yana özellikle vatandaşların uyuşturucu ile mücadele konusunda taleplerine karşılık veren Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, uyuşturucu ile mücadele için kurduğu özel ekiple vatandaşlardan tam not aldı. - ŞIRNAK