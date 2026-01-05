Silopi'de 950 gram esrar ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 950 gram esrar ele geçirilirken olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetlerince Cudi Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada 950 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yetkililer, gençleri ve toplumu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - ŞIRNAK