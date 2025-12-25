Şırnak'ta narko-alan uygulaması: 6 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen narko-alan uygulamaları kapsamında, gençleri ve çocukları uyuşturucu ile zehirlemek isteyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şırnak'ta emniyet güçlerince yapılan narko-alan uygulamaları kapsamında, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda düzenlenen denetim ve uygulamalarda, gençleri ve çocukları zehirleme girişiminde bulunan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 0,71 gram eroin, 8,38 gram esrar ile 63,16 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde tacirleri ve sokak satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi. - ŞIRNAK