Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sabaha karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, B.K., F.A., N.A., M.T., D.T., A.Ö., A.G., N.B. ve E.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlıların üst aramasında, 5,58 gram kannabinoid, 8,47 gram eroin, 8,13 gram metamfetamin ve 0,58 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Hedef net. Şırnak'ımızın huzuru" ifadesine yer verildi.

Şüphelilerden B.K., F.A., N.A. ve M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. - ŞIRNAK