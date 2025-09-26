Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 20 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi, bir uyuşturucu taciri tutuklandı.
Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 20 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün yapılan şafak operasyonu ile Şırnak merkeze bağlı Toptepe köyünde 20 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda O.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa