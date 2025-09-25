Haberler

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir köy evine gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerinin köy evine gizlediği uyuşturucu madde, polis operasyonuyla ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toptepe köyünde düzenledikleri operasyonda bir ikamete baskın yaptı. Yapılan aramada 20 kilo 700 gram esrar maddesi bulundu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tartışma büyüyecek! KKTC'deki başörtüsü kararını AYM iptal etti
Eşini taciz eden sapığı tek tokatla bayılttı

Eşini taciz eden sapığı tek tokatla bayılttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.