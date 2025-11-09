Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde satan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin bonzai ve metamfetamin satışı yaptığı iddiasıyla yakalandığını, daha önce kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsında da cezaevine teslim edildiğini bildirdi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Sözümüzde durmaya ısrarcıyız. Gençlerimizi zehirleyenleri teker teker yakalamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK