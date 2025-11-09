Haberler

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde satan 2 şüpheliyi yakaladı, ayrıca daha önce kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi cezaevine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde satan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin bonzai ve metamfetamin satışı yaptığı iddiasıyla yakalandığını, daha önce kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsında da cezaevine teslim edildiğini bildirdi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Sözümüzde durmaya ısrarcıyız. Gençlerimizi zehirleyenleri teker teker yakalamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK

