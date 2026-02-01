Haberler

Bakan Yerlikaya: "Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

Bakan Yerlikaya: 'Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik'
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen 'Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' operasyonunda 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda iki şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak'ta 'Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik" dedi.

Bakan Yerlikaya, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Operasyon sonucu 142 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şırnak'ta 'Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
