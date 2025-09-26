Haberler

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Milyar TL Değerinde Maddeler Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, narkotik köpekleri ile düzenlenen operasyonda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hasas burunlu narkotik köpekleri Sayaç ve Vada ile uyuşturucu operasyonu düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde hassas burunlu narkotik köpekleri Sayaç ve Vada narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, Piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyar TL olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
