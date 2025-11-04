Şırnak'ta Uyuşturucu ile Mücadelede Bir Şahıs Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalandığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele edeceğimize söz verdik. Bugün 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Satmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs il merkezinde yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Gençlerimiz ve çocuklarımızın zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, gençlerin ve toplumun sağlığını tehdit eden her türlü suçla kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. - ŞIRNAK