Şırnak'ta kargoda likit uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlar ve "Narko-Alan" uygulamalarıyla zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kargo üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Yapılan detaylı aramada, likit halde 92,78 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Narko-Alan" uygulaması kapsamında il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde geniş çaplı kontroller yapılırken, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik önemli adımlar atıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı