Şırnak'ta Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonları Başlatıldı

Şırnak'ta uyuşturucuya geçit vermemek için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden kent genelinde "Narko-Alan Uygulaması" gerçekleştiriyor.

Şehrin farklı noktalarında yapılan operasyonlarda okul çevreleri, TOKİ konutlarının müştemilatları, park ve bahçeler ile metruk binalar tek tek arandı. Özellikle metruk yapılarda gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli alanlar didik didik incelendi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve 7/24 esasına göre sürdürüleceğini duyurdu. - ŞIRNAK