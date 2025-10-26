Haberler

Şırnak'ta Uyuşturucu ile Mücadele için Eş Zamanlı Operasyonlar

Şırnak'ta Uyuşturucu ile Mücadele için Eş Zamanlı Operasyonlar
Güncelleme:
Şırnak genelinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamalarla uyuşturucu ile mücadele edilmekte. Okul çevreleri ve parklarla birlikte birçok alanda yapılan denetimlerde, halkın güvenliği için titiz bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Şırnak genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında emniyet ekipleri tarafından, merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde eş zamanlı uygulamalar yapıldı.

Okul çevreleri, parklar, konutlar ve metruk alanlarda gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda kişi ve araç didik didik arandı. Ekipler, şüpheli görülen noktaları titizlikle denetlerken, halkın huzuru ve güvenliği için yoğun mesai harcadı. Uyuşturucuya karşı sürdürülen bu kararlı operasyonların, kent genelinde suç oranlarını minimize etmeyi ve gençleri korumayı hedeflediği vurgulanırken, Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sözümüz söz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Hedefimiz net, Şırnak'ın huzuru ve güvenliği" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
