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Şırnak'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi- Şırnak kavşağında M.B. idaresindeki 73 AAR 783 Ford Courier marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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